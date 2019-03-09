〈北部〉獲補助2.8億 竹縣總圖拚2022年底前完工

2019-03-09

原規劃尚缺1.8億

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣政府獲教育部核定補助二點八億元，計劃在新竹地檢署後方的機關用地，興建公共圖書館總館，希望能夠在年底完成勞務發包，二○二二年底前完工。依原規劃尚缺一點八億元經費，將持續爭取補足。

新竹縣文化局表示，總圖地點在竹北市自強段三○八地號的機十用地（興隆路、自強三路、文興路與莊敬南路之間），基地面積約六千坪。希望打造成科技性、社區性和共享性的全齡學習中心。

將引進圖書晶片系統等科技，落實總館 -分管制（大館帶小館），推動社區共讀與在地智慧與知識保存，空間複合式經營，並扮演知識媒合角色。

縣府將爭取補足

由於基地緊鄰東興圳，外觀上將融入當地自然景觀，室內初步規劃除了館藏區、閱覽區、資訊檢索區與表演廳、展覽廳、演講廳，還將有委外經營的共享工作空間、多媒體實驗室、超商、輕食咖啡廳等。

新竹縣文化局表示，在說明會上，與會民眾希望保留樹木、結合綠帶，建物不要太高，結合科技和產業，增加親子互動空間，這些意見都將納入規劃參考。

新竹縣長楊文科說，竹科人另一半不乏高學歷知識份子，為了孩子當全職媽媽，總圖將規劃共享的學習交流平台，作為地方創生基地，鼓勵在地女力再造第二春。

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