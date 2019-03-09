〈北部〉竹東客家山歌賽 爭列無形文資

2019-03-09

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣目前有褒忠亭義民節祭典和賽夏族paSta’ay（巴斯達隘，俗稱矮靈祭），為國家指定的民俗類無形文化資產；竹東天穿日台灣客家山歌比賽傳唱逾半世紀，竹東鎮公所也提案爭取登錄為無形文化資產，獲新竹縣兩河文化協會等社團支持。

民俗審委 看法未達共識

對此，縣府文化局表示，經民俗審議委員實地訪查及召開說明會，有委員認為堪稱最長壽的山歌賽事，值得登錄為文化資產予以保存、鼓勵；但也有委員認為山歌比賽為官方主辦，與文資審議的民間自發辦理不同，而持保留態度，未達成共識。

傳唱55年 參賽人數愈增

竹東鎮公所表示，竹東天穿日台灣客家山歌比賽，由民間自發性出錢出力與公所合作，一九六五年由前鎮長古燧昌開辦首屆，至今不曾中斷，近年發展為四天賽程、十一大組別，吸引逾千人參賽，更列入客庄十二大節慶，今年已邁入第五十五屆。山歌文化面臨逐漸式微，參賽人數不減反增，顯見這項比賽的地位。

無形文化資產有傳統表演藝術、傳統工藝、口述傳統、民俗、傳統知識與實踐等共五類。其中民俗類的審議基準為民間高度認同，持續自主自發參與、反映族群社會生活文化特色、表現形式與實踐保留一定傳統方式。

新竹縣已登錄的無形文化資產，大多是傳統表演藝術，總計十一項；民俗則有褒忠亭義民節祭典和賽夏族paSta’ay兩項。

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