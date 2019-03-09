〈北部〉科技執法奏效 內壢站前違停大減

2019-03-09

〔記者許倬勛／桃園報導〕內壢火車站一日起實施科技執法開罰，加強取締站前公車專用停靠區、禁制標線路段的違停車輛，截至昨天為止，中壢警分局共開出九張紅單，市府交通局表示，內壢火車站公車停靠區建置全國首辦的違規智慧偵測系統後，違停件數已大幅減少，過去每月平均有一一○件，現在一週僅開出九張罰單，違規情況大幅降低，科技執法將擴及另十三個公車停靠區及桃園、中壢火車站前。

實施8天 開出9張罰單

中壢警分局交通組長林明賢說，內壢火車站的違規智慧偵測系統是採用地磁感應偵測違停車輛，只要停放超過一分鐘，系統即會發出警示音、顯示標語，並於違停當下一、三分鐘自動拍下違規影像，並傳送至違規偵測平台，只要逾三分鐘即可違規舉發，依法開罰九百元。

林明賢說，內壢火車站前過去違停狀況多，警方一天最多取締七、八件，但從一日起截至昨晚僅有九件，最大原因即是「機器如酷吏」，完全依照規範執行且時刻監控，有很大的嚇阻作用，民眾難存僥倖心態。

新設15處 四月中上路

由於執法成效良好，交通局也推廣至各個重要交通節點，目前全市共有十四處公車停靠區完成智慧執法系統安裝，除了最先設置的內壢火車站，還有桃園區衛福部桃園醫院站、中正路和大興西路二段口、敏盛醫院站、福安宮站、中山路、中平路口、平鎮區華廈山莊站、中壢區伯公廟站、龜山區迴龍商場站、八德區大湳站、小大湳站、陸光四村站、瑞發家園站；此外，桃園、中壢火車站前也完成設置，桃園站於計程車排班區近遠東百貨紅線處，中壢站於前站汽車、計程車下客區 。

交通局表示，新設的違規智慧偵測系統地點，待廠商完成後端資料庫即可運作，預計四月中旬可上路，將比照內壢火車站配合各區警分局，規劃八天至兩週的宣導期，希望能讓民眾早日習慣。

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