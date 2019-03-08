〈北部〉南安小黑熊 將野放布農傳統領域

2019-03-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年七月在花蓮南安瀑布被遊客發現的落單小黑熊，經由林務局及屏東科技大學教授黃美秀等啟動緊急安置，目前小黑熊在特生中心低海拔試驗站照顧中，由台灣黑熊保育協會募款為小黑熊進行野訓。

林務局花蓮林管處長楊瑞芬說，目前南安小黑熊野放的時間仍要看黑熊野外訓練的適應情況，尚未決定野放時間！負責探勘野放地點的部落青年林泳浤說，地點仍在布農族傳統領域範圍內，希望能給小黑熊妹妹一個溫暖的家。

林務局委託卓溪鄉南安部落青年林泳浤組探勘隊，今年一月起在花蓮卓溪鄉布農族傳統領域的深山區域，選定六條路線進行探勘，最遠到達新康山，沿途紀錄植物相、有無適合黑熊取食的植物或果實及山羌、蜂蜜、山豬等等，並且拆除可能危害黑熊的陷阱。

前天才結束最後一次山區探勘行程，林泳浤說，探勘從一月起至今，六條路線全部探勘完成，一路走來很辛苦。

林泳浤說，沿途中好多次發現熊留下腳印、排遺等，最靠近熊的一次是半夜睡覺時「突然聽見狗叫聲」，到外面一看發現有一頭母熊，牠看到人就立刻離開。

他說，黑熊是布農族的朋友，部落有責任保護牠們，最近黑熊協會到部落說明，得知牠體重已有四十公斤，部落還替黑熊妹妹取了布農語名字叫做Buni（布妮），很感謝黑熊保育協會、林務局把南安小黑熊妹妹照顧得這麼好。

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