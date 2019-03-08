〈北部〉宜蘭鐵路高架 林佳龍：整體規劃 分段實施

2019-03-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部長林佳龍昨到宜蘭，提及宜蘭鐵路高架計畫，他強調，交通部審查不可能有差別待遇，宜蘭縣政府應依新的審查作業要點，重新提出宜蘭、羅東優先段可行性評估；縣長林姿妙說，縣府會在五月提出追加預算送議會審查，重新辦理可行性評估。

宜蘭鐵路高架全長二十八點八公里，十二個車站要配合高架，全案完成可消除二十三處平交道，總經費約五百億億元，若僅施作宜蘭、羅東優先段，總經費約三百億元。

林︰審查不可能有差別待遇

立法院交通委員會昨天邀請林佳龍至鐵道局東工處座談，立委陳歐珀、宜蘭縣長林姿妙、前宜蘭縣副縣長黃適超及宜蘭市長江聰淵等人均與會；林佳龍指出，宜蘭鐵路高架應該「整體規劃，分段實施」，宜蘭、羅東優先段能完工，全線高架早晚也能夠完成。

「不可能有差別待遇！」林佳龍說，交通部有全國一致性審查標準，他會責成鐵道局協助宜蘭縣政府召開會前會，讓縣府提出的評估送到交通部，不會再因缺漏打回票，但縣府還是要依照新的審查要點，針對優先段重新辦理可行性評估，鐵道局會積極協助，加速審查作業。

林姿妙希望中央儘速核定宜蘭鐵路高架計畫，縣府會重新辦理評估，地方、中央一起打拚；陳歐珀說，請縣政府儘速完成可行性評估，並籌措好配合款，鐵路高架就能水到渠成。

黃適超則認為，鐵路高架規劃和工期冗長，無法在短時間解決宜蘭交通困境，他建議交通部針對造成瓶頸的平交道，施作地下道因應。

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