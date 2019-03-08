〈北部〉雪隧釀翡水19年「黑暗期」 林佳龍質疑

2019-03-08

〔記者林敬倫、周彥妤／綜合報導〕交通部長林佳龍昨到宜蘭視察，對於台北翡翠水庫管理局曾提及，雪隧完工後，讓翡翠水庫水質有十九年「黑暗期」；林佳龍質疑是如此嗎？翡管局不該用這樣一句話帶過，鐵道局應去釐清。翡管局表示，黑暗期的說法是來自中研院長期的調查。

林：翡管局不該一句話帶過

林佳龍昨到宜蘭聽取北宜直鐵工程簡報，北宜直鐵總工程經費約五百億元，現有兩案，方案一從台鐵南港站直接往南切過翡翠水庫集水區到頭城，幾乎與國五平行，總長三十六﹒三公里，推估台北到宜蘭行車時間三十七分鐘。

方案二是從南港站往東到雙溪站，再往南到大溪及頭城，全長約四十一公里，推估行車時間四十七分鐘。因地方爭取距離較短的方案一，與環保團體訴求避開集水區的方案二不同調延宕至今。

北宜直鐵方案一 切過集水區

翡翠水庫管理局曾對北宜直鐵提出看法指出，翡翠水庫在雪隧開通後，水質歷經十九年「黑暗期」，因此，北宜直鐵工程應避開水庫集水區。

對於「黑暗期」說法，林佳龍質疑「真的是如此嗎？」他說，北宜直鐵工程涉及水源問題，鐵道局要去釐清，以前只有北宜公路時，車輛多又離集水區近，對水庫可能有污染，但雪隧完成，車輛走隧道避開集水區，污染應該比較少，翡管局不能一句話帶過。

林指優先考量距離短速度快

林佳龍認為，北宜直鐵地方期待是距離較短，速度較快的方案一，這接近國道五號路線，雪隧都通了，地質應不會有問題，無特別的困難，環評如果可以，方案一應該優先考量。

翡管局：經中研院長期水質調查

台北翡翠水庫管理局副局長李延財表示，「黑暗期」說法來自中研院歷經二、三十年調查，包括十二年施工造成污染，以及耗費七年各方齊心協力，才恢復施工前的水質，不是單純一句話交代過去，翡翠水庫是大台北地區五、六百萬人的飲用水，基於保護水資源，才希望北宜直鐵避開集水區，否則不僅影響水質，更會發生水庫淤積等無法逆轉的環境生態問題。

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