〈北部〉國五接台九 冬山擬設匣道出口

2019-03-08

〔記者張議晨／宜蘭報導〕交通部提出國道五號銜接台九線規劃，要在蘇澳新城設匣道分散車流，但該處屬地質敏感區，高公局將提第二方案，匣道出口從蘇澳改至冬山，兩案會一併提送交通部核定；地方憂心，若匣道口改設冬山，分流效益恐大打折扣；高公局表示，兩方案都會將往蘇花改車流納入評估，不會因方向不同就影響分流效益。

分散車流 原計畫設在蘇澳新城

交通部長林佳龍昨應交通委員會邀請到訪宜蘭，赴蘇花改工程處考察國道五號銜接台九、蘇花改等交通疏導工程。為解決國五到蘇花改前的壅塞情況，交通部計畫投入十九點五億新設匣道，將從國五蘇澳端「斷橋」處跨過新城溪，繞經九股山邊銜接台九線，去年四月進入規劃設計階段。

經過地質敏感區 提出第二方案

但該方案經過地質敏感區，高公局考量地質安全及環差審查等問題，近期提出第二方案；同樣從國五斷橋處延伸往左銜接台九線，但交流道方向與最初方案不同，改將車流引導至冬山方向。高公局長趙興華解釋，原先規劃案因有水土保持等疑慮，考量環差審議恐卡關，才會研擬第二方案，除可分散車流，也能反映冬山地區需求。

兩案併提交通部 一樣2025年完工

高公局規劃組長陳宏仁補充，新方案預計今年中旬完成評估，將與原先方案提送交通部核定，預估興建長度、經費與原有方案差異不大，即便改採新方案，仍可順利在二○二五年完工。

高公局：疏導車流效益不受影響

不過，原先國五銜接台九線新設匝道，是要解決通往蘇花改車流壅塞情況，地方民眾憂心，若匣道出口大轉彎，效益恐大打折扣。陳宏仁解釋，即便最後採新方案，也會考慮蘇花改車流，線形、方向會再做調整，不會因匣道方向不同，就讓疏導車流效益受到影響。

至於國道五號直接銜接蘇花改部分；高公局表示，國五與蘇花改道路容量、設計速率差異過大，若直接銜接，會有車流無法消散等問題，造成蘇花改東澳端無法負荷，等蘇花改全線通車後，再啟動可行性研究。

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