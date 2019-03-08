〈北部〉數月整修 石尖老鷹溪步道啟用

2019-03-08

〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕新竹縣尖石鄉玉峰部落的秘境—老鷹溪步道，經常可見老鷹在上空盤旋，早年為族人聯外交通要道，日治初期還曾是躲避日軍砲轟的掩護地，兼具自然生態與歷史人文意義；鄉公所歷經數月整修，昨天在耆老祈福後啟用。

尖石鄉公所表示，老鷹溪是大漢溪上游玉峰溪的支流之一，老鷹溪步道位於竹六○—一線鄉道約六﹒五公里處，發源自李棟山，步道口緊鄰玉峰國小，長約一公里，終點為高十五公尺、寬廿公尺的老鷹溪瀑布；公所向交通部觀光局爭取一千兩百萬元整修步道環境，去年十月動工。

木棧道沿溪畔岩壁搭建，沿途建置多處觀景台，環境清幽，動、植物生態豐富，單程只約四十分鐘，難度低，適合全家人同遊。

尖石鄉公所表示，經調查， 老鷹溪的名稱來自泰雅族語Gong Qwali ，常見老鷹在溪谷上方盤旋，等待時機抓取獵物。

此外，隱身在新竹市區的高峰植物園，佔地十六公頃，樹種超過上百種，有如「綠色圖書館」，市府近日完成指示牌、導覽地圖、廁所等設施翻新、製作植物解說牌，原訂週六舉行拜訪春天探索活動，順延到十六日，有專業人員定點導覽。

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