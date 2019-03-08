〈北部〉環團爭取喝好水 催生竹縣公投自治條例

2019-03-08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕爭取喝好水的環保團體，昨天與新竹縣、市多個小黨議員及學者，到新竹縣議會，用行動劇要求縣議會在即將召開的臨時會制定且通過「新竹縣公民投票自治條例」，並把聽證制度納入，讓鄉親可依據中央公投母法精神行使直接民權，決定自己的生活環境品質。

期待建立聽證機制 貼近母法

主婦聯盟環境保護基金會常務董事彭桂枝昨天帶領高喊「直接民權臨門一腳、還我公投票票投乾淨水」口號，並說，兩年前該基金會與「我們要喝乾淨水行動聯盟」投入關心大新竹飲用水，縣、市政府口說努力卻沒有作為，因此決定訴諸公投。

彭桂枝說，竹縣沒有公民投票自治條例，竹市雖然通過，但未來公布實施，還須有相對應的公民投票相關表單如提案人或連署人名冊等，而這些表單都很龜速才會公布。

彭桂枝說，公投的中央母法對於案件是否能成立，另訂必要時得要求召開聽證會，但全國各縣市政府卻沒有這個聽證制度，期待新竹縣議會讓新竹縣的公投自治條例可以內含前述聽證機制，訂定出全國第一個最貼近中央公投法母法精神的版本。

府會協調 縣府允儘快提出版本

回應環團催生「新竹縣公投自治條例」行動，新竹縣議會目前有國民黨、綠黨及時代力量所提的三個版本草案，決定整合後送縣府參酌擬定再送議會審查。

縣府民政處表示，原就打算制定「新竹縣公民投票自治條例」，現在議會有三個版本，經府、會協調後，將儘快提出縣府版送交議會審議。

綠黨採開放態度，只要有更好的版本都會支持；時代力量議員連郁婷考慮行政效率問題，強調只要找得到足夠連署人數，仍希望由議會制定並加入聽證機制，讓提案人在被主管機關駁回或需要補正時，有陳述意見的機會。

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