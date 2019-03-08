〈北部〉龍潭國三橋下闢運動空間 年底完工

2019-03-08

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭區光明路旁國道三號橋下，有一塊九百餘坪土地已閒置兩年，地方憂心此處恐成髒亂點，希望能活化使用，龍潭區公所、民代經與高速公路局協調，高公局同意無償撥用，公所將斥資一千九百萬元規劃多功能運動設施，包括排球場、極限攀爬網、攀岩場等，提供市民耳目一新的運動空間，預計年底完工。

龍星里長張金財說，國道三號龍潭段沿線的橋下空間均已活化利用，唯獨這處九百餘坪土地遲遲未規劃使用方向，過去偶爾提供消防隊作為訓練場地，或是讓清潔隊停放車輛，後來也都移至他處停放，土地閒置已兩年，居民憂心長久下來會成為髒亂點，不如透過活化讓居民多一個活動空間。

市議員徐玉樹表示，橋下土地權屬機關為高公局，高公局原本打算以有償方式租借，但地方礙於經費問題，導致開發方向遲未敲定，經多次會勘、協商，高公局同意無償撥用，近期已完成設計監造，將於月底上網招標。

龍潭區公所指出，橋下空間預計設立成人體健區、兒童遊憩區、跳舞活動廣場，考量國道橋下目前尚無排球場地，將設置兩座排球場，讓民眾揮灑熱血，另也不再使用過去的罐頭遊具，改以極限攀爬網、獨木橋、攀岩場替代，完工後可串聯沿線運動場所，讓居民可針對不同運動，選擇適合的場地。

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