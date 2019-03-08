〈北部〉春雨不夠多 石門水庫還是渴

2019-03-08

〔記者李容萍／大溪報導〕二二八連假結束後，桃園地區連續幾天降雨，不過，春雨下得斷斷續續，加上石門水庫集水區長期乾旱，初降雨水先在地表吸收，流入大漢溪主流及石門水庫的水量有限，石門水庫大壩水位不升反降，昨日凌晨跌破二二八公尺，隨著降雨在下午入庫，水位才逐漸緩慢回升，在二二八公尺附近徘徊，截至昨晚七點，大壩水位為二二八．○四公尺，蓄水量八三四○萬噸、蓄水率四十二．二五％。

由於石門水庫水位一旦降到二二七公尺以下，水庫阿姆坪碼頭遊艇易擱淺須遷移，水庫遊艇業者、漁民憂心水位若再下降，恐影響生計，依例將於明日（農曆二月三日）辦理石門水庫媽祖水上遶境，祈求風調雨順、天公作美不缺水，漁獲豐收。

水利署北區水資源局表示，石門水庫肩負供應民生及春耕灌溉用水的任務，未降雨時，水庫貯水只出少進，水位才會直直落，由於這幾天平地降雨豐沛，水庫從今天起每日減供五十萬噸灌溉用水，加上集水區溪流逐漸流入石門水庫，依氣象局估算這波降雨可持續到十日，水庫蓄水量及水位可望逐漸回升。

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