〈北部〉中央大學人行環境無障礙示範 22縣市來體驗

2019-03-08

〔記者李容萍／中壢報導〕為提供視障等行動不便者更友善的人行環境，中央大學土木系、內政部營建署和社團法人中華鋪面工程學會，昨合辦「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」研討會，並於中大地科學院旁施作一處示範路口，邀請全國廿二個縣市主管機關，實地體驗視障者的行走環境，希望改變以往較重視「行車效率」的觀念，從「人本交通」出發，提供相關人員未來建構行人安全、順暢、連續通行空間的參考。

中大施作示範路口 邀各縣市交流

中央大學土木系教授林志棟、陳世晃和研究團隊，近十年來投入台灣市區道路人行無障礙設計的相關研究與改善策略，期盼為台灣社會在「營造人本環境」上盡一份心力，透過研討會邀請各縣市主管機關交流、實際體驗，一同構想台灣市區道路無障礙設施的願景與策略。

全民適用 菜籃族、拉行李都方便

陳世晃表示，面對高齡化社會的來臨，無障礙環境的適用對象，狹義為身心障礙者或老年人等行動不便者，廣義其實是全民都可適用，凡是有需要的人，即可適當使用無障礙環境設施，例如：斜坡道不僅輪椅族可以使用，推娃娃車、拉行李、菜籃族均可方便使用，讓通行更加安全。

陳世晃表示，無障礙設施包含人行道淨寬、淨高、坡度、鋪面、路緣斜坡、無障礙坡道、導盲設施、通行空間無阻礙、人行道與車道區隔方式等設計考量，目前這套標準由營建署訂定，並與美國American Diabetes Association國際接軌。

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