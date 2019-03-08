〈北部〉《桃園》水鳥濕地樂園 許厝港一階工程3.25動土

2019-03-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕推動桃園海岸生態保育，市府環境保護局擬定「許厝港濕地及草漯沙丘營造計畫」，其中，大園區許厝港濕地是國家級重要濕地，面積廣達九六一公頃、海岸線長十．五公里，是全國最大的濕地，擁有水岸、魚塘、綠隧道等，環保局規劃將此地打造成「水鳥濕地樂園」，成為桃園航空城最珍貴的景點，市府海岸管理處表示，水鳥濕地樂園採三階段計畫進行，規劃生態性、景觀性、服務性等三大設施，第一階段將於本月廿五日動土、預計明年二月完成。

著重生態復育 明年二月完工

海管處指出，許厝港濕地是國家級重要濕地，鳥類多達四十九科、一八○種，也被國際鳥盟評定為重要野鳥棲地，每年有數以萬計的候鳥遠從西伯利亞、加拿大飛來台灣度冬，是候鳥中繼站，由於濕地陸化及泥沙淤積等因素，許厝港濕地候鳥數量及種類逐漸減少，為了改善此現象，海管處訂定生態復育、環境教育及生態旅遊等三階段計畫。

海管處表示，第一階段生態性設施投入四千二百萬元經費，其中非法占用魚塭拆除工作，已於去年十二月完成，至於老街溪出海口淤泥挖填平衡工程則於去年十二月發包，本月廿五日舉辦動土典禮，四月初正式開工，預計明年二月完工，屆時將可新增廿公頃的感潮及淡水濕地，吸引大批水鳥前來覓食，實現水鳥濕地樂園的願景目標。

全部三階段計畫 2021年底搞定

海管處表示，第二階段景觀性設施會新設人行景觀木棧道與老街溪出海口自行車跨橋，以吸引人潮；第三階段服務性設施則會結合許厝港水鳥及飛機鐵鳥意象，於台六十一線橋下空間設置許厝港濕地遊客中心，提供更多元的服務，預計二○二一年底前完成三階段計畫。

草漯沙丘 拚列有形文化資產

此外，草漯沙丘自老街溪至大堀溪出海口，長度約八．一公里，面積約四平方公里，沙丘高度可達十至十五公尺、寬約四百至六百公尺，是「桃園的撒哈拉沙漠」，也是台灣海岸中面積最大、保持最完整的沙丘，更被台灣環境資訊協會遴選為台灣最美麗的海岸之一。

市府有意透過文化資產保存法，將草漯沙丘指定為自然地景，對此，海管處表示，將以指定為有形文化資產及地質公園做為努力目標，提供地景保育、環境教育、社區發展及地景休憩功能，並於大園區潮音北路及觀音區忠孝路兩地資源復育區，進行景觀設施營造，配合政策管理、環境監控、海岸巡護及產業發展等，提升草漯沙丘的觀光亮點。

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