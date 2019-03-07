〈北部〉崙山部落苦茶油網頁遭盜用 疑中國詐騙

2019-03-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉崙山部落所創「崙山部落」苦茶油品牌，近日遭詐騙業者盜用「崙山部落。我的家」粉絲頁圖文，推銷「限時特價三折、每瓶五○○ml低到三五○元」，讓被盜用肖像照片的溫光亮牧師氣得報警！警方則懷疑，詐騙網頁中有簡體字、一些用語也非台灣慣用語，懷疑是中國網路詐騙。

「網頁上都用你的照片」、「苦茶油六瓶二千一百元是真的嗎」？消費者怕買到假貨，紛紛打電話向牧師求證！溫光亮急忙澄清：他的照片被詐騙集團盜用，報導文字內容也都是真的，但是「賣的油都是假、不可能這麼便宜」。溫牧師說，崙山部落的苦茶油一瓶價格一千六百元，而且產量少早就賣光了。

溫光亮說，自從詐騙網頁出現，他每天電話至少接七八十通，為的就是幫助消費者不要被騙。溫牧師說，最擔心就是消費者把買到假油的帳，算在部落的頭上，以為部落賣的苦茶油都是假油，讓多年辛苦推展品牌的信譽，毀於一旦。

玉里警分局立山派出所長陳基財說，從牧師轉來的詐騙網頁顯示，許多用字如「在線咨詢」、「水平」等都不是台灣慣用語，也有簡體字，懷疑網頁設在境外、且可能與中國方面詐騙犯案有關，全案將深入調查。

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