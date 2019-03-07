〈北部〉花園城市評選取消外聘 宜市長憂不公

2019-03-07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府舉辦的「花園城市」評選，宜蘭市今年要爭取三連霸；縣府卻突然取消外聘的評選委員，全部改為府內委員。市長江聰淵憂心影響評選公平性，讓人有遐想空間；縣府樹藝景觀所指出，委員都具專業，不會有不公平問題，外界若有疑慮會再作檢討。

縣府︰若有疑慮會再檢討

縣政府於二○一二年起，為推動公共空間植栽綠美化，營造花園城市景觀，開始辦理花園城市植栽綠美化獎勵及評選要點，針對縣內十二個鄉鎮市公共空間進行評鑑，前六名可獲得縣府發放獎金及綠美化補助經費。

評選於每年三月進行，評委由外聘委員與府內人員組成，前六名鄉鎮市，分別可獲得一百三十萬元、一百二十萬元、一百萬元、九十萬元、七十萬元及六十萬元獎金，今年審查前天開始，昨天結束；宜蘭市連兩年獲得第一名，今年要拼「三連霸」。

宜蘭市長江聰淵卻發現，縣府今年突然取消外聘委員，全部改由府內人員擔任評委，且是在評選前一天才告知，市公所詢問為何要做改變？縣府承辦人員也說不清楚，讓人有遐想空間，更憂心評選結果不夠專業，也不夠公平。

縣府樹藝景觀所回應，景觀所去年八月才承接花園城市評選業務，為整合全縣植栽綠美化及景觀政策，檢視各部門推動成果，作為下年度推動計畫參考，今年才改由縣府相關局處，推派業務主管擔任評選委員，以利政策推動。

景觀所指出，評選的項目、成績標準並未改變，評委也皆具專業，不會有不公平問題，景觀所也會視考評情形進行檢討，若有需要，未來再增加外聘委員協助考評及綠美化推動。

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