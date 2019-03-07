〈北部〉太魯閣錐麓古道收費2年 收益逾千萬

2019-03-07

〔記者王峻祺／花蓮報導〕知名太魯閣「錐麓古道」，年年榮登入山申請人次之冠，二○一七年三月十六日起正式收費後，兩年來人氣依舊不減，截至去年底，已有逾六萬人入園，若以全票兩百元計算，概估收益達一千多萬元。

至去年底 逾六萬人入園

太魯閣國家公園管理處兩年前落實「使用者付費」原則，依據規費法擬定收費標準，並奉行政院核定收費後，將「錐麓古道」暫列園區收費首站，全票每人兩百元，半票一百元（六至十二歲兒童及學生為優待對象），未滿六歲兒童與執行公務者、當地太魯閣族及賽德克族原住民族則免費。

錐麓古道是合歡越嶺古道的一部分，因生態豐富及陡峭峽谷地形聞名，深獲國內外遊客喜愛，自啟動收費機制後，民眾入園申請意願並未受到影響，每年依舊有三萬多人入園，若未提前一、兩個月預約，幾乎無法順利拿到通行證。

太管處統計，去年錐麓古道入園人次三萬七千七百九十四人、前年三萬六千零五人入園，扣除未收費前三個月的九千一百廿四人，合計收費後有六萬四千六百七十五人；若以每人收兩百元入園費概估，收益約有一千二百九十三萬五千元。

每人二百元 收入納國庫

太管處表示，錐麓收費主要考慮到史蹟保護、設施及景觀等因素，盼能提供民眾更高品質的遊憩環境，並依內政部函示所屬機關依規費法擬訂收費標準草案，進行法制作業程序，因此收入一律納入國庫，挹注國家經費。

適合初、中階登山者攀爬的「錐麓古道」，總長十點三公里，因西進路段部分步道崩塌，目前僅開放「東進、東出」，登山客需要在上午七時至十時前，從燕子口錐麓吊橋進入，抵達三點一公里處後原路折返；其中可途經全長約五百公尺的「錐麓斷崖」，是古道上最驚險壯觀的精華路段，沿途無遮蔽物，能清楚看見正下方的立霧溪峽谷及中橫公路。

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