〈北部〉蘇澳公所蔣介石銅像 被寫「殺人魔王」

2019-03-07

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所廣場的蔣介石騎馬銅像，昨被噴漆塗鴉寫上「殺人魔王」字眼，並要求拆除，台灣史學者、宜蘭縣二二八受難家屬關懷協會理事長張文義認為，公共場所應撤出銅像減少爭議衝突；蘇澳鎮公所已對涉案人提出毀損告訴，鎮長李明哲說，凝聚地方共識再決定銅像去留。

受難家屬理事長︰應撤銅像

蘇澳鎮公所蔣介石騎馬銅像，建於一九八二年，下方基座三公尺，銅像兩公尺，合計五公尺高，估計五百公斤重，是宜蘭現存最大蔣介石銅像，二○○五年底曾遭破壞倒地，修復後存廢議題意見兩極，民間社團最近以落實轉型正義為由要求拆除。

2車3人進入 對銅像塗鴉

昨天清晨四點多，蘇澳鎮公所工友整理環境，發現蔣介石銅像被破壞，鎮公所報警處理，監視畫面顯示，凌晨一點二十五分，有兩車三人進入鎮公所廣場，疑似對蔣介石銅像塗鴉，四十多分鐘後離去，警方已掌握特定對象，依毀損案件偵辦。

銅像基座正面被人用白色及紅色油漆，寫上「殺人魔王4ni（是你），中國屠夫在此，華人典範超噁」，另有「二二八元兇」、「垃圾去死」、「狗屎」字眼，蔣介石騎馬銅像位在三公尺高基座上面，未遭受波及。

塗鴉者留下紙條，寫下「無條件拆除蔣介石銅像，反對中華威權意識形態，繼續荼毒台灣人，蔣介石是二二八大屠殺元兇，將殺人魔視為偉人，無疑在台灣人傷口撒鹽，號召所有台灣人一同站出來，反抗中華民國殖民，維護台灣人主體性，追求台灣建國」，署名「憤怒的台灣人」留。

張文義建議銅像遷移他處，騰出空間後利於廣場整體規劃，他指出，蔣介石與二二八、白色恐怖有密切關聯性，銅像最好撤出公共場所，各界可透過理性方式處理，採取塗鴉噴漆恐造成對立，不贊成這種非理性行為。

鎮長︰取得共識再執行

李明哲說，網路上有遷移蘇澳鎮公所蔣介石銅像聲音，但遷移與否必須交付討論，取得共識再執行，銅像是蘇澳鎮公物，擅自塗鴉不僅破壞和諧氣氛且已觸法，盼警方儘速查個水落石出。

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