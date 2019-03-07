〈北部〉免費接駁 竹市提前掃墓送盆栽

2019-03-07

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市大坪頂永生園每逢清明節前夕都會湧入數萬人潮，市府為疏導車潮鼓勵民眾提早在三月上山掃墓，今年仍延續提早祭祀送盆栽活動，且提供免費掃墓接駁專車，直達大坪頂永生園，希望疏導大量的掃墓車潮，提供民眾更便捷的掃墓服務。

專車直達大坪頂永生園

為紓緩上山車潮，市府提供免費掃墓接駁專車供民眾搭乘，專車會在三月十六、十七日，廿三、廿四日、卅、卅一日等三個週末假日，還有清明連假的四月四、五日共八天，每天上午七點從台鐵三姓橋站發出，末班車為下午四點卅分；回程時間，每日上午七點卅分從大坪頂發出，末班車則為下午五點，每十五分鐘有一班車，專車為直達車，中途不停靠。

月底前3週末假日提供

警察局也會在上午八點到下午四點實施「上山、下山分流管制」交通疏導措施，汽車規劃去程從元培街經香村路三○○巷到大坪頂，回程則由大坪頂經中華路五段三三一巷下山到中華路五段與美山路口，下山車輛一律右轉北上離去，請民眾依指示牌及現場警察指揮引導行駛。

而市府今年也延續提早祭祀送盆栽活動，從本週六、日起，包括九日、十日、十六日、十七日，廿三日、廿四日及卅日、卅一日共八天提前到大坪頂祭祀，就有機會在現場領取免費小盆栽，每天上午九點發送盆栽七百株，送完為止。

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