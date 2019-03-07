〈北部〉鐵砧山礦場廢油水外洩 中油恐罰百萬

2019-03-07

苗縣認違反水污法

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕台灣中油公司於苗栗縣通霄鎮的鐵砧山礦場日前傳出五千公升油污廢水外洩案。苗縣府環保局認為中油於二月十八日即發現異樣，卻未預防性通報，直至三月三日被民眾發現，才加以說明，認定中油違反水污染防治法及涉及違反土壤污染防治法，將開罰約一百萬元；另造成農損部分，將由通霄鎮公所協助登記造冊，再向中油求償。

中油否認刻意隱瞞

立法委員陳超明國會辦公室昨天邀集中油、縣府、通霄鎮公所及地方民代研商廢油水外洩案後續處置。中油探採事業部副執行長胡雅折解釋，二月十八日發現異樣隨即採樣，因無法確認來源，且廢油成分低，後續仍預防性抽乾池水追查源頭，至三月三日才確認管線破裂，致含廢油的伴產水（伴產水：為地下天然氣轉換成液態天然氣時，所產生含輕油的廢水）外洩，並無刻意隱瞞。

涉違土污法待確定

但環保局認為，中油於第一時間發現異狀卻未於三小時內進行預防性通報，已違反水污法第廿八條規定，即便中油有自行進行補救措施，仍須開罰，後續再依抽樣檢測結果，若確認土壤也遭污染，兩案併罰約可處一百萬元罰款。

公所造冊農損求償

因時值春耕，中油排污導致附近農作受損；通霄鎮長陳漢志、縣議員徐永煌要求中油須提供乾淨灌溉水源，並主動配送至附近正需用水的柑橘園。遭波及而休耕的田地，將由公所造冊後申報，再向中油求償。

農產檢測中油付費

另，地方提出，當地未來農產收成後，將由縣府農業處送檢測把關，費用由中油支付；地方支援兩人參與每日巡查管線，每月基本薪資兩萬三千一百元，由中油給付；水質及土壤檢測報告出爐後，若受污，由中油進行整治。對此，中油都允諾負責。

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