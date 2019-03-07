〈北部〉YouBike二期增設 苗栗6鄉鎮有譜

2019-03-07

縣府爭取300萬先期規劃費

〔記者鄭名翔、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣苗栗市、頭份市、竹南鎮三市鎮的公共自行車（YouBike），於去年九月啟用以來，使用率為非六都之冠，縣府極力爭取在苑裡、通霄、後龍、公館、南庄及三義增設二期建置規劃，正向環保署爭取三百萬元的先期規劃費用，盼能早日啟動施設程序。

環保署於苗縣府第一期公共自行車建置時，已補助先期規畫評估費兩百一十一萬元，依規定第二期無法列入補助；且因隨油徵收的空污費從過去全歸中央，已改為廿％收入歸地方政府，環保署建議苗縣府可以此財源辦理，故尚未同意補助。

立委與環署達成初步共識

苗縣府工務處長趙清榮認為，苗栗財政困難，環保署予以各縣市的公共自行車租賃系統先期規劃費用最高補助至五百萬元，苗栗縣第一期僅用兩百一十一萬元，盼環保署能將二期規劃視為同一案，仍依五百萬元為上限另補助餘額。

立法委員陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，苑裡、通霄、後龍、公館等鄉鎮人口數皆超過兩萬人，公共交通運輸需求量大，而南庄、三義則為知名旅遊景點，若建置公共自行車可使遊客更為便利；邱俐俐強調，陳超明已與環保署達成初步共識，補助有譜。

苗警護長者 電動車有亮點

另外，苗栗縣苑裡鎮陳姓老翁於今年一月間清晨騎電動代步車被追撞，送醫不治；此一案件，引起警方重視電動代步車安全。縣警察局統計近期高齡者車禍時段，以清晨、傍晚最多，為有效防制高齡者交通事故，除加強宣導年長者清晨或天色昏暗外出時，應穿著亮色衣服並配戴反光飾物，並盡量利用大眾交通運輸工具、計程車或請親友接送，近期更執行「點亮高齡者」計畫。

警察局於今年一月起，清查十八鄉鎮共計有五百八十二輛電動代步車，除加以造冊，並主動採購「螢光貼條」由各分局在轄區宣導黏貼，並協請廠商於民眾新購電動代步車時裝設反光物品，提高行路安全性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/