〈北部〉《桃園》武陵高中科學班 受理報名

2019-03-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕市立武陵高中科學班接受教育部補助與中央大學合作設置，108學年度預計錄取30名學生，校方將於7、8日在學校育菁樓二樓會議室受理報名，13日公布審查入班資格結果，16日辦理科學能力檢定，依往年經驗，將吸引約4、5百名國三資優生報名。

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