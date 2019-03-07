〈北部〉鄭文燦籲美國政策 要更支持台灣

2019-03-07

〔記者謝武雄／綜合報導〕市長鄭文燦於美東時間五日續訪華盛頓特區，除拜會七名國會議員、智庫，晚間與華府僑胞座談時強調，台灣從威權走向民主，是許多人努力成果，台灣仍將面對諸多困難，除了自己要更努力，也需要以美國為主的全球民主網絡力量支援，希望透過此次訪美，讓美國政策對台灣更重視、更支持，台灣走向國際能有更大突破。

鄭文燦一行拜會民主黨聯邦參議員Tim Kaine、共和黨聯邦參議員Todd Young，以及眾議員Brad Sherman、Ted Lieu、Ted Yoho、Mark Takano、Jimmy Gomez等七名國會議員，並拜訪國際民主研究院（National Democratic Institute, NDI）及國際共和研究所（International Republican Institute, IRI）兩智庫，他特別感謝美國國會中有許多支持台灣的朋友，他們雖然分屬共和黨、民主黨，但都一致支持台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/