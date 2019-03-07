〈北部〉鄭文燦華府研討會發表演說 指中國仍一黨專政

2019-03-07

〔記者謝武雄／綜合報導〕正在美國訪問的桃園市長鄭文燦，美東時間四日在華盛頓特區參加哈德遜研究所（Hudson Institute）研討會，他以「美國印太戰略下台灣的角色探討」進行專題演講 時指出，雖然中國訴求睦鄰政策，但在釣魚島、南海造島以及在台灣海峽，中國高軍事活動頻率，造成亞太地區對於中國崛起所帶來區域和平的挑戰，抱著高度懷疑的態度。

鄭文燦演講中提到，美國副總統彭斯不久前就在這裡演講，這對中美關係、台灣發展都有深刻轉變，也非常值得進一步討論。

他說，美國於二戰後對台灣援助，讓台灣經濟發展、民主政治同步完成，造就華人世界民主典範；反觀中國實施改革開放政策，雖然經濟獲得巨大成果，但並未帶來威權政治轉變，還是一黨專政。

鄭文燦說，中國國家主席習近平提出了中國夢、一帶一路、二○二五中國製造，這些都存著民族主義，追求富國強兵，這也說明為什麼解放軍在中國對外政策上扮演重要角色，而中國舉辦北京奧運，國際上希望中國更開放，但中國卻自我理解成萬邦來儀；中日爭執的釣魚台議題，以及台灣問題、南海議題，中國都視為「核心利益」，所謂的核心利益就是寸步不讓，這跟用和平對話解決國際爭端的文明價值是背道而馳的。

鄭文燦表示，台灣在印太戰略重要性，除了民主價值，還可展現台灣「第一島鏈」重要地理位置，再加上美方「亞洲再保證倡議法案」重申對台灣國安的承諾，都為台美關係及印太戰略佈局打下了堅實基礎。

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