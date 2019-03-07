〈北部〉《桃園》彩繪楊梅站前牆面 她用畫筆憶亡父

2019-03-07

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅火車站前牆面樸素灰暗，經楊梅區裕成里七十三歲婦人汪桂芬的妙筆點綴，一朵朵鮮嫩欲滴的花兒盛開在斑駁的牆上，充滿生機。汪桂芬說，父親曾任台鐵淡水站長，自小對火車站很有感情，希望透過彩繪讓往來旅客都有好心情。

7旬婦愛畫畫 美化里內電桿、牆面

汪桂芬從小愛畫畫，常跟在父親身邊，在筆記本上描繪車站百態，趕車的旅客、鳴笛的火車都是她臨摹的素材，因早婚忙於家務，等孩子成年後，才拜師學國畫。十六年前，她搬到楊梅彩繪自家牆面，被當時的裕成里長吳清標注意到，邀請她彩繪社區內的電線桿，成為地方上有名的「畫家媽媽」。

週一至週五每天清晨五點，汪桂芬拎著裝有各式顏料的塑膠袋、當筆洗的電子鍋內鍋，找尋裕成里內的電桿、牆面彩繪，先以白色打底，用鉛筆打草稿，最後用壓克力顏料上色，里內隨處可見「超Ｑ」的長頸鹿、熊貓、小狗等，猶如街頭動物園。

議員牽線 受託彩繪作品下週完成

和汪桂芬住在同社區的楊梅火車站站長彭秀芬，只見其畫作卻未見其人，上月在市議員周玉琴牽線下，兩人終於碰面，彭拜託汪美化站前牆面，汪一口答應，上週起帶著畫具開始彩繪，預計下週完成作品。

汪桂芬自費買顏料，有路過民眾想塞紅包，但她拒收，堅持創作是為了讓自己快樂、保持赤子心。她說，只要行人經過能對她比讚、道謝，就是最好的禮物。

「每畫一筆就想到離開的爸爸」汪桂芬說，對火車站有特殊情感，只要身體健康就會一直畫下去。

周玉琴說，汪桂芬迄今彩繪上百根電桿、數十面水泥牆，讓原本枯燥、灰暗的公共設施有了生命，與社區營造的價值不謀而合，希望未來有更多在地畫家加入彩繪行列，為楊梅的市容美化盡一份心力。

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