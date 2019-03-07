〈北部〉苗縣消防員缺230人 議員籲「勤一休一」

2019-03-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕消防員好辛苦！苗栗縣消防局統計，目前縣內消防員額共四百二十九人，較滿員額六百三十九人少了兩百三十人，缺額超過現有員額一半，編制員額不足帶來的過勞，成為基層消防員說不出的苦。縣議員陳品安盼消防局儘早達成「勤一休一」目標，讓消防弟兄有足夠時間休息，及正視消防人員裝備不足的問題。

縣長允4年內增加人力

消防局長徐新淵於昨天在泰安消防分隊新建廳舍動土典禮，致詞表示，縣長徐耀昌對消防人員的職場環境與人力、裝備都相當重視，已同意自今年起四年期間，增加二百卅名人力，並適時更新消防衣、鞋及車輛等裝備。

消防局坦言，不少縣市都有人力短缺狀況，能否順利補齊員額仍有待中央統籌分配人力，目前只能盡力爭取，待補足人力後將改採勤一休一制度。另也爭取超勤津貼一萬七千元天花板能有所調整，提升消防弟兄福利；超過超勤津貼上限的時數，目前能換功獎。

擁第二套消防衣比例低

消防局指出，目前消防外勤人員共三百四十五人，但消防衣僅有四百六十八套，有第二套消防衣人員比例僅兩成六，會持續辦理汰舊換新，優先規劃勤務較繁忙分隊同仁有第二套消防衣可出勤。

消防局第五大隊泰安分隊現有廳舍面積狹小且老舊，縣府爭取新建廳舍，獲中央補助五千五百萬元，昨天動工，預計三百六十個工作天完工。消防局指出，新建後的泰安分隊規劃為二層建築，廳舍空間寬敞，可望有效提升縣內東南區及泰安地區救災、救護服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/