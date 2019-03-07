〈北部〉竹市6國中小 實施總量管制

2019-03-07

三民、關埔、龍山三國小

〔記者洪美秀／竹市報導〕不受少子化影響，新竹市府教育處今年實施總量管制的國中、小學有六所，包括三民國小、關埔國小和龍山國小、培英國中、光武國中及竹光國中，戶政資料預估，今年竹市小一新生數約五千八百九十一人，國一新生也有四千九百八十六人，顯示竹市不受少子化影響，小一新生數每年都增加。

培英、光武、竹光三國中

教育處學管科表示，今年新增的總量管制學校為培英國中，由於培英國中去年已超收到廿九個班級，學校校地不敷使用，教室也幾近飽和，且因應一○八課綱實施，國中新增科技領域需配置相關專科教室，為符合十二年國教的教學精神，讓學生享有足夠的教學資源，因此經總量管制辦法及委員到校審核後，確定將培英國中納入實施總量管制學校，以廿五班為上限。

總量管制3國小 23日新生登記

實施總量管制的學校中，培英國中是廿五班、竹光國中十二班、光武國中十四班。國小部份，關埔國小今年新增兩個班級，總量管制班級數為十個班，龍山國小為八個班級、三民國小為十一個班，而實施總量管制的國小，小一新生登記為三月廿三日，四月十三日是新生報到，非總量管制學校則是五月四日報到，提醒家長注意。

教育環境獲肯定 新生不減反增

教育處表示，這兩年來竹市小一新生數都達近六千人，相較其他縣市，不減反增，經分析與竹科園區外移人口湧入有關，加上竹市教育環境獲家長肯定，因此不受少子化影響，由於今年關埔國小增加兩個班級，而隸屬科技部的實驗中學國小部一年級今年也新增一個班級，可望紓解周邊的小一新生入學潮。

此外，去年新設小學關埔國小一招生就跟龍山國小同樣實施總量管制，且每班人數達卅五人，引發家長對總量管制辦法的關注，市府教育處去年即進行總量限制學校新生分發及學生轉入學要點的修正，邀集各班級總量限制學校、鄰近轉分發學校、家長聯合會、家長會長協會、教師會研商討論，並經第二十屆教育審議委員會討論通過後，去年十二月十八日生效，確定今年有六所學校實施總量管制，提醒家長注意。

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