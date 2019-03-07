〈北部〉《桃園》建商看板掛滿樹 環局將加強取締

2019-03-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員詹江村昨天指出，機場捷運A7站旁周邊龜山區文化一路行道樹，幾乎被建商看板攻陷，許多行道樹因此枯死，反觀隔鄰的新北市沒有半面看板，質疑桃園是無政府狀態。市府環保局對此表示，業者與市府大玩捉迷藏，假日才懸掛看板，已安排人員於假日加強取締。

環保局表示，已對機場捷運A7站周邊文化一路成立違規看板取締專案，週末假日加強巡查，如發現有違規懸掛者即開單告發，如未查獲行為人，也會清理違規看板，維護市容環境。

詹江村表示，他接獲民眾陳情，指從機捷A8站到A7站的文化一路，不論路旁或中央分隔島行道樹都綁滿售屋看板，假日情況更嚴重，曾向市府反映，沒想到環保局答覆，曾派員前往查處未見違規廣告物，民眾氣不過才轉向他陳情。

詹江村說，他於週日（三日）前往實勘，果然看到建商看板將路旁及路中分隔島路樹全部占用，嚴重影響市容觀瞻，反觀同一條路上的新北市路段，廣告看板絕跡，同樣的直轄市兩種截然不同的情景，顯見桃園市府的行政怠忽。

詹江村說，他也發現許多行道樹已枯死，懷疑是被廣告看板綑紮失去呼吸的空間而枯死，廣告看板無疑已成為環境殺手。

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