〈北部〉《桃園》石門水庫清淤砂石車擾民 警專案取締

2019-03-07

〔記者李容萍／復興報導〕石門水庫正值枯水期，迄昨蓄水率約剩四十二％，北區水資源局趁著低水位進行清淤，每日平均約四百趟次的砂石車頻繁往來，清晨七點不到就有砂石車出車，行駛北橫公路復興、大溪兩區間，常發生惡意逼車、亂按喇叭、車速太快、轉彎未減速等行為，沿線居民抱怨影響安全及安寧。復興區長游正英昨向北區水資源局、大溪警分局表達區民心聲，希望能遏止，並督促砂石車司機遵守交通規則。

常有逼車、亂按喇叭、砂石掉落等情形

北水局指出，近十年來，光是羅浮橋下游累積清淤量已達二二四萬立方公尺，義興壩攔砂壩達三八九萬立方公尺，每年十二月至隔年五月是石門水庫枯水期，是清除石門水庫淤泥的最佳時機，為延長石門水庫使用壽命，同時增加庫容，北水局把握枯水期辦理陸挖清淤作業，今年羅浮橋預定清淤量十五萬立方公尺、義興壩攔砂壩以卅萬立方公尺為目標。

游正英說，地方對加強清淤沒有意見，但行駛北橫公路的砂石車因車速過快，常發生砂石掉落、車輛故障佔用道路，甚至車禍、翻車等事故，沿線居民屢屢找上區公所出氣，他已轉請北水局務必解決民怨。

復興區長代民反映 北水局將促業者改善

對此，北水局副局長張庭華表示，清淤期間均與地方協調溝通，會將對地方的衝擊降至最低，也會要求砂石業者依合約行事，規定不得發生超速、惡意逼車等情事，若同一輛砂石車有三次環保、交通違規等情形，就會禁止該輛車進入工區。

大溪警分局表示，北水局加強清淤工程期間，會規劃專案勤務加強取締砂石車各項違規，也籲請業者善盡社會責任，以維沿線交通安全。

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