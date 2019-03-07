〈北部〉《桃園》機捷A10站區段徵收 10月完工、點交

2019-03-07

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運A10站區段徵收工程前年八月動土，計畫區範圍約卅三．八九公頃，涵蓋山鼻、內厝、外社等地區，目前已完成土地分配、登記，預計十月完工、點交。未來A10山鼻站將成為結合商業、交通、生活等機能的轉運中心，重劃區除了規劃商業區、住宅區、車站專用區外，也預留一公頃土地將興建約六百戶社會住宅。

去年8月完成土地分配、登記作業

A10站區段徵收計畫位於南崁地區都市計畫東北角及南山路兩側農業區與零星工業區，以機捷A10山鼻站周邊土地進行區段徵收整體開發，規劃車站專用區○．五公頃、商業區一．八公頃以及住宅區十七．七一公頃等，公共設施十三．八八公頃，提供停車、轉乘、疏散、救災、避難及零售等必要之公共服務，此外，車站周邊五百公尺內住宅區提供十％增額容積、商業區廿％，增額容積採代金方式繳交。

內政部都市計畫委員會於二○一二年一月審定通過機場捷運A10站區段徵收計畫，市府隨即展開相關前置作業，歷經近三年半的審議歷程，整個區段徵收計畫於二○一六年十月，經內政部土地徵收審議小組審議通過，市府於同年十一起，辦理土地及地上物區段徵收公告、地上物拆遷補償費發放作業，二○一七年六月完成地上物搬遷後，二○一七年八月進場開始施作工程，去年八月完成土地分配作業、土地登記作業，已於今年一月起通知民眾領取權狀。

全區規劃5埤塘景觀公園

地政局表示，A10站區段徵收工程具有多項特色，包含五十米寬的機捷景觀大道，作為完整綠帶空間，全區規劃五座埤塘景觀公園，提供滯洪功能，另規劃坑子溪自行車道，搭配當地「德馨堂」、「德門居」等歷史古蹟，可連同大古山等休閒農業區、五酒桶山步道，提供居民更優質的生活環境。

A10站區段徵收計畫另有許多周邊配套，包含從南崁地區到山鼻站的觀光巴士、接駁公車，讓民眾到台北市、新北市、桃園國際機場都方便，世界台商總會也規劃在此設置台商園區。

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