〈北部〉竹市五所大學 校園徵才10日啟動

2019-03-06

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市五所大學校園徵才博覽會，將自十日起接力舉行，參與徵才的產業涵蓋科技、製造、生醫、文教等領域，包括台積電、鴻海、聯電、聯發科、亞馬遜台灣等知名企業，還有青創團隊找夥伴創業，共超過三萬個工作機會。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，今年度桃竹苗地區平均每名求職者有一﹒八個工作機會，只要想找工作，絕對有機會，各校就博會資訊可先上官網瀏覽，有問題請撥1999市民服務專線或03-5324900洽詢。

新竹市長林智堅表示，市府與工研院、清大合作，提供創新孵化中心；另在東門市場提供完善青創基地、在舊城區推出老屋活化的創業計畫。

擁有知名桌遊「海霸」的「城市老爹」新創公司共同創辦人黃榆鈞，過去是求職的人，如今搖身一變成為徵才的人，今年持續透過與五所在地大學合作，為企業媒合最優質的人才。

愛貓的「使大毛」王婕歆，放棄教職到獸醫院工作，她發揮專長畫油畫、手工縫製貓咪手工鑰匙圈，在假日或文創市集獲民眾青睞。

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