〈北部〉苗縣國一女 首度免費接種子宮頸癌疫苗

2019-03-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局配合行政院衛生福利部國民健康署政策，首度提供全縣兩千三百一十名國中一年級女學生免費接種二價公費HPV子宮頸癌疫苗，預防HPV-16、HPV-18相關子宮頸癌病變機率近七成，昨於後龍國中舉辦疫苗開打觀摩會，後續各鄉鎮市衛生所本月將至國中施打第一劑、九月施打第二劑。

2310生受惠 昨辦觀摩會

根據調查，罹患子宮頸癌的女性病患平均年齡為五十歲，但多數廿至卅歲的女性會被診斷出子宮頸癌前病變，顯示該疾病病程進展緩慢，可採取適當防範措施加以預防。

苗縣府衛生局表示，國中一年級女學生因身體發育大致成熟，且在發生性行為前接種，預防效果最佳，因此全面補助縣內兩千三百一十名國一女學生免費施打，目前約八成家長皆同意施打，每人可以省下六千元疫苗接種費用。

本月各國中施打第一劑

苗栗副縣長鄧桂菊表示，今年獲中央補助，縣內首度提供二價公費HPV子宮頸疫苗接種，而明年則須地方編列四分之一經費，儘管苗栗財政吃緊，但縣民健康不能因此犧牲，仍會持續推動。

後龍國中國一女學生昨率先接種，衛生局長張蕊仙表示，施打疫苗前皆會由醫師評估身體狀況，完成後須於現場觀察卅分鐘確認無不適症狀；後續各鄉鎮市衛生所本月也將至各國中施打第一劑、九月施打第二劑。

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