〈北部〉自由車環台賽預演 桃園11日階段性交管

2019-03-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國際自由車環台賽十七日至廿一日登場，十八日將抵達第二站桃園，當日以市政府廣場為起點出發，繞行十個行政區後到終點復興區角板山，沿線經過八個休閒農業區，選手在比賽過程中可看見桃園美麗風景；十一日的預演及十八日的賽事，警方將實施階段性交通管制。

市府副秘書長邱俊銘昨天主持賽前記者會表示，桃園已連續九年支持國際自行車環台賽，今年桃園站路線全長一二三公里，將有來自全球卅個國家、廿二支隊伍的二百名菁英選手同場較勁。賽事途經台六一快速道路，選手們會經過大園竹圍漁港、許厝港濕地、觀音草漯沙丘等，接著行經台一五線的農博基地，再沿台六六快速道路，經楊梅、平鎮、龍潭至大溪後，一路爬坡至石門水庫，最後抵達終點站角板山；邀請市民屆時可在沿線為選手加油打氣。

市警局交通大隊長陳世寶表示，為了讓賽事能順利進行，十一日的預演及比賽當日上午八點至下午二點，將於賽事路線實施階段性交通管制，賽前將於各沿線路口懸掛交通管制牌面，提醒用路人避開賽事道路，並配合警方管制。

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