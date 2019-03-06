〈北部〉《桃園》水源區回饋金發放辦法 復興爭取放寬

2019-03-06

〔記者李容萍／復興報導〕石門水庫自一九五六年建庫、一九六四年啟用後，位於石門水庫水質水量保護區的復興區土地利用受到嚴格限制，舉凡土地建設、開墾及開發觀光等均受影響。經濟部依自來水法訂定的水源保育與回饋費從二○一六年發放，因受到需搭配收據佐證及補助項目限制，近三年的發放比率僅五十至七十％之間，尤其是獨居老人、中低收入戶，常常因消費行為較弱或是提不出符合補助項目的收據，而未能領到回饋金，權益受損嚴重。

收據佐證及項目設限 致看到領不到

對於復興區民實際請領回饋金額度有限，復興區長游正英與地方研議後，將於八日上午動員北上立法院陳情，希望能改採免收據且直接匯入帳戶方式，避免有區民領不到回饋金。另外，依自來水法規定，水源保育與回饋費發放金額佔自來水費總收入的五％，也將陳情希望水利署能考量石門水庫上游區民土地利用的限制及損害，酌予調高發放額度，讓石門水庫上游沿岸區民能充分受益。

水利署：依法發放 擬增免收據項目

水利署副署長王藝峰對此表示，水源保育與回饋費需專款專用，以往曾發生浮報或濫用人頭的弊端，審計部要求發放需合乎條文規定，因原民立委孔文吉、高金素梅等人曾建議對部落生活貧困家庭發放生活扶助金，水利署正準備請示審計部，希望修正水源保育與回饋費支用表，增列生活扶助金為免收據項目，須待審計部同意。

八日立院公聽會 復興人將北上陳情

游正英表示，立委孔文吉與吳志揚八日將在立法院召開石門水庫集水區上游水源保育與回饋費辦法之水質水量保護區內核銷簡政便民措施案公聽會，當天陪同陳情居民北上還有陳瑛、簡志偉、陳榮基三名山地原住民市議員，以及十一位區民代表、十位里長。

該回饋金發放對象為原設籍復興區區民，新遷戶需設籍滿六年，始可申請；申請項目包括健保補助、意外保險費、醫療支出、水費、電費、瓦斯費。

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