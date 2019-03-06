〈北部〉遠征東京食品展 桃園館成亮點

2019-03-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕為期四天的東京國際食品展昨天盛大開幕，桃園市副市長游建華率領桃園市的十四家廠商前往參展；他表示，東京國際食品展是亞太地區規模最大的專業食品展，不僅參展種類齊全，交易量也是全球最大，今年有三千多家各國的食品廠商參展，爭取全球七萬多名買主訂單，桃園市廠商組團參展，不僅可提高桃園知名度，更能推銷桃園的食品產業。

副市長帶隊 14在地廠商參展

這次的東京國際食品展，外貿協會主辦開設台灣館，有五個縣市組團參加。其中屏東縣規模最大有十六個攤位，以農漁產品為主；其次是桃園市有十個攤位；高雄市、雲林縣各有六個攤位，台南市有四個攤位，農委會也組成廿個攤位。桃園的十個攤位產品多元而豐富，成為台灣館亮點。

桃園參加東京國際食品展的十四家在地廠商包含大房豆干、手信坊、新東陽、光泉、新蓬萊、益康泡菜、向記食品、豆之家、中祥食品、黑豆桑、竹峰茶園、翰卜食品、德意生技、大易（木雕），參展產品涵蓋伴手禮、休閒零食、加工食品、酒類、茶葉及飲品，有通過清真認證的廠商，也有通過HACCP、ISO22000等國際認證的廠商。

其中傳承四代的大房豆干，開發無防腐劑豆干平安粥；創立半世紀的中祥食品，採用產地直送青蔥製成蘇打餅乾；竹峰製茶廠將烏龍茶與梔子花結合，茶香順口回甘；新東陽開發珍珠奶茶酥；德意生技開發客家特色酸柑茶啤酒等產品，都是參展的明星食品。

另辦商務交流會 開創商機

游建華說，這是桃園市升格後第二度參加東京食品展，桃園是食品工業重鎮，市府整合環境安全、農業安全及食品安全，從產地到餐桌，讓買家買得放心、吃得安心，這次參展廠商更秉持世界一家的概念，將桃園的優質食品推向國際市場，展現行銷全球的實力。

展覽期間，市府將舉辦桃園館商務交流會，邀請日本貿易商及食品代理商，與參展企業進行媒合洽談，期望透過食品交流，促進雙邊的產業合作，開創更多商機。

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