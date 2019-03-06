〈北部〉竹縣高接梨陳報災害面積 逾22公頃

2019-03-06

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣的高接梨疑因乾旱與氣溫急驟變化，結果率不佳，縣府農業處昨天會同桃園農改場等單位實勘，發現災損狀況都在卅％到四十％之間，已達救助標準，將向農委會呈報，核定後公告受理農民申請現金救助和低利貸款。

新埔鎮農會果樹產銷班第廿一班班長彭文華說，至今結果率頂多兩成，有班員的果園甚至連一成都沒有，大家拚命翻刀重新接穗，他就已經翻了兩次。

縣府農業處長邱世昌說，竹縣新埔、峨眉、芎林、寶山等鄉鎮高接梨穗結果率不佳，公所初步陳報災害面積廿二﹒○九公頃，損害程度粗估卅三％，換算受害面積約七﹒二二公頃，損失金額約一百五十七萬四千元。

縣府昨天與農糧署、桃園農改場及鄉鎮市公所人員實勘評估，勞動黨新竹縣議員陳新源也到場關心，希望相關單位協助農民。

彭文華說，栽種豐水梨的果農，去年十二月中開始嫁接梨穗，但一月中就發現久旱導致開花狀況不佳，梨穗不開花或開了花很快凋萎。

班員們討論後認為可能去年日本颱風比較多，影響梨穗品質，去年底至今又少雨，不時颳濕熱南風，讓開花的梨穗未授粉就轉黃凋謝。

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