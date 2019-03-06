〈北部〉桃園平鎮賦梅路、復旦路2段 路窄常塞將禁停

2019-03-06

〔記者許倬勛／平鎮報導〕平鎮區賦梅路、復旦路二段鄰近私立復旦、六和中學，上學放學時段校車多，但雙向道路僅六公尺寬，扣除路邊停車後的空間不到四公尺寬，汽車難以會車，交通尖峰時刻往往進退不得，民眾抱怨連連。市議員舒翠玲接獲陳情，邀集相關單位會勘後決議將在兩路段劃設紅線禁止停車，改善交通問題。

雙向道僅6米寬 停車造成難會車

居民張先生說，賦梅路、復旦路二段雖不是主要幹道，但常有大客車、校車行經此處往台六十六線，賦梅路兩側都劃設白線，成排停車通常會有近三分之一的車身占據車道，不僅壓縮行車空間，每天交通尖峰時段更都出現壅塞。

舒翠玲說，爭議路段位處高雙里，該里有一千六百多戶居民，家家戶戶幾乎至少都有一輛汽車，沒有停車位的里民就把車子停放路邊，但兩路段都僅有六公尺寬，扣除路邊停車空間後，根本無法會車，且賦梅路是通往六和高中的必經之路，車流多容易發生危險，家長也頻頻反映、希望儘速改善。

公所評估後 月中將劃設禁止停車線

舒翠玲為此邀集平鎮區公所、警方會勘，建議賦梅路、復旦路二段應把路旁改為紅線，保留部分汽、機車停車位即可，讓雙向車流交會時，有更大的緩衝空間。

公所經評估當地交通流量，預計月中劃設禁止停車線，範圍從賦梅路、復旦路二段路口起至賦梅路四十八巷，全長約兩百公尺，並設立標語提醒用路人，可望讓沿線交通更順暢，並且將持續向附近居民說明劃線的原則和公安的重要性。

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