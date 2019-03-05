〈北部〉公共空間活化 立委促輔導協助

2019-03-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮各地有許多小型閒置空間，不僅造成空間資源浪費，也產生環境治安死角，花蓮縣立委蕭美琴長期推動閒置公共空間活化，昨在立法院質詢公共工程會主委吳澤成，針對偏鄉地區有設施活化需求，公所卻缺乏經費的困境，要求工程會積極提供協助。

對此，吳澤成回應說，閒置設施的活化需求大多是微型空間，工程會已編列閒置公共設施活化相關補助經費，只要符合要點資格，地方政府皆可申請補助，以利提升公共設施使用情形。蕭美琴認為，希望地方政府能積極地辦理閒置空間活化，讓建物資源有效再利用。

蕭美琴表示，行政院去年核定各地方政府的大規模活化案，但除了大型閒置公共設施，例如因公家機關搬遷而廢棄的公部門建築物，如閒置派出所，以及因少子化而形成的廢校等，偏鄉聚落對微型設施的活化需求其實更高，亟需活化空間再利用，吸引年輕人返鄉進駐，不只帶動地方產業及就業機會，也符合當前的地方創生政策。

蕭美琴進一步指出，地方公所常遇到自有財源不足的困境，缺乏經費執行建物活化，因此針對未列入工程會專案管制的微型閒置空間，建議工程會再次評估盤點，若地方提出的空間活化需求不在列管清單當中，但確實符合列管或補助要點的話，工程會應積極協助輔導。

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