〈北部〉蘇澳冷泉公園 6月試營運免費

2019-03-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕有「天下第一泉」美譽的宜蘭縣蘇澳冷泉，正在進行公園再造工程，原訂去年底完工，因變更設計造成工期延宕，蘇澳鎮公所強調，改建工程將在五月中旬完工，六月試營運暫不收費，力拚暑假旺季全區開放，至於未來收費標準，會再做討論。

改建工程5月中旬完工

蘇澳冷泉是世界上「唯二」的碳酸冷泉，終年維持攝氏廿二度恆溫，日治時期用於製造彈珠汽水，隨後轉變為觀光景點，全盛時期一年吸引逾十萬遊客到訪，建於一九九六年的蘇澳冷泉公園，建築及景觀老舊，二○一五年底，鎮公所斥資一．九億元經費改建。

改建工程原訂去年完工啟用，因變更設計，導致工期延宕，周邊店家怨聲連連，認為改建工程影響生意，蘇澳鎮江姓鎮民抱怨，冷泉公園改建期間，鎮上遊客少很多，店家收入大減，很多人不免要問「何時才能做好？」

蘇澳鎮長李明哲坦言，冷泉是蘇澳觀光命脈，但改建工程至今未完工，鎮內觀光人數明顯下滑，他去年底上任後，要求不能再延誤，目前實際進度已超過七成，預計五月中旬完工，暑假全面開放。

預計暑假旺季全區開放

冷泉溫度維持廿二度恆溫，濕冷冬季成了蘇澳鎮旅遊淡季，鎮公所指出，改建後的蘇澳冷泉公園，新增個人湯屋，另闢溫泉遊憩設施、冷泉文化交流館、商店街等，盼一年四季都能開放迎賓。

李明哲說，冷泉公園完工後，預計六月試營運，期間暫不收費，希望暑假全區開放，再為蘇澳鎮帶來觀光人潮。

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