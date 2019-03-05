〈北部〉最終回 花市幼兒補助申請4/15截止

2019-03-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕行政院將從八月開始針對○到四歲幼兒每月二千五百元的津貼，針對地方政府過去自發的幼兒津貼，教育部要求各縣市政府訂出落日規定與銜接規劃，花蓮市公所昨宣布，花蓮市幼兒補助方案在四月十五日以後不再受理，八月以後幼兒津貼回歸中央政策；但今年一月起發○到四歲二千元育兒津貼的鳳林鎮公所不打算跟進「落日」，八月一日後仍將持續發放。

回歸中央 原每學期補貼5000元

中央今年八月起開始實施托育等幼兒津貼，一般家庭○至四歲幼兒衛福部每月補助二千五百元，另外，配合教育部民國一百年推動的五至六歲「幼兒免學費教育計畫」，就讀縣內合法公私幼，公立免繳學費、私立每學期補助一萬五千元，中央並要求縣市或鄉鎮公所針對原有津貼與中央重複部份進行檢討。

花蓮市公所指出，去年九月推出「幼兒園補助計畫」，每學期加碼補貼五千元，減輕家長經濟負擔，計有五百六十戶家庭受惠。花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市幼兒補助方案停止受理後，市公所對幼兒教育及福利依舊相當重視，對於市立幼兒園將秉持以往，打造優質幼教學習環境，同時也將爭取經費，興設適合不同年齡層的親子公園，透過共融式遊具的規劃，讓花蓮市孩童有個快樂的遊憩空間。

至於鳳林鎮公所去年從花蓮縣環保局收回花蓮縣中區垃圾掩埋場自營，每年增加超過千萬元的財源，所以鎮公所去年訂自治條例開出育兒津貼福利，凡設籍鳳林鎮的○到四歲童，每人每月現領二千元，直接發給家長、不需透過保母或公私幼托園所申請。

鳳林育兒津貼 每月照發2000元

蕭文龍說，依二月的戶籍統計，鳳林鎮○到四歲共三二四人，近年來每年新生兒都不到七十人，鎮上六所國小每年都在搶學生，才特別打強心針，育兒津貼一年經費約七百萬元；公所秘書徐誌謙解釋，育兒津貼是地方自主財源，並非借貸、也沒有用到中央補助，未造成財政負擔，暫時沒有考慮「落日」。

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