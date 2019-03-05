〈北部〉解決垃圾危機 竹縣拚自助

2019-03-05

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣家戶垃圾轉運竹市和苗栗兩地焚化，但元月時因焚化爐故障，又適逢農曆年垃圾量倍增，今年以來新增了近七千公噸暫置垃圾；由於三月初到五月初焚化爐例行性歲修，預估恐再添八千公噸暫置垃圾！

縣府環保局代理局長羅仕臣表示，縣長楊文科上任後，明確指示建置自有處理設施，以提升去化垃圾的能力，因此該局正積極蒐集相關資料，審慎評估可行性，主要的兩個努力方向，其一是高效能熱處理技術（傳統焚化爐再進化），其二是生物機械處理技術，把廢棄物製成衍生燃料。

已累積堆置近7千噸

環保局一般廢棄物防治科表示，目前新竹縣每日產生約二百三十多公噸生活垃圾，竹市代燒一百五十公噸、苗栗六十公噸，其餘垃圾暫置；但今年元月，桃園、竹市焚化爐先後發生爆管故障，加上春節前國家清潔週，導致竹縣暫置垃圾量激增，全縣總計近七千公噸。

竹市、竹南焚化爐陸續歲修

三月一日起，苗栗竹南焚化爐進入六年一次的大歲修，竹市也預計四月七日起歲修，環保局預估全縣暫置垃圾，三月將新增四千多公噸、四月三千多公噸。

其中，竹北、新豐區域垃圾掩埋場，預計今年六月打包完成長年累積的兩萬公噸舊垃圾；但今年以來，又新增四千六百公噸暫置垃圾。

竹東垃圾掩埋場今年新增約一千一百公噸暫置垃圾，累積合計五千六百公噸；經縣府協調，已獲苗栗縣同意三月起每日多燒四十公噸，協助竹東去化垃圾，現因歲修暫緩。

另湖口垃圾掩埋場已封閉，清潔隊部今年也被迫暫置約一千兩百公噸垃圾；隊部因位在湖口交流道旁台地，居高臨下，距離住戶最短僅約一百公尺，而華興國小處於台地下方，每次搬運垃圾惡臭飄散，就引發民怨。對此，縣議員甄克堅要求縣府協助優先清運，以免鄉親反彈。

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