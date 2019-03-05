〈北部〉關西水泥場復採 居民憂污染

2019-03-05

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣關西鎮以羅慶仁、羅慶江為代表人申請的水泥礦場復採案，因須二階段環評，昨先後在金山、玉山兩里舉行公開說明會。反對者把本案和宏關電廠相提並論，提醒鄉親關西的空氣將因這兩案而惡化，但是過去一向明顯比較支持本案的玉山里鄉親則懷抱擁有就業機會的期待，希望有關單位嚴加把關，讓地方再度繁榮。

支持開發者盼迎來工作機會

支持開發的玉山里里長黃譽仁直言，整個申請復採的場址幾乎都在玉山，何以該里鄉親支持的聲音比較大？以他為例，他靠礦場養大，家中長輩很多人靠挖礦拉拔下一代，他對礦場具有一定的感情，且目前中年失業者多，需要工作機會，申請開發的羅家讓他們感受到誠意，有認真在做規劃。

黃譽仁說，他支持開發的同時，也希望相關單位嚴加把關，要業者做好應做的，如果做不好，他也會帶頭起來抗爭。

反對開發的玉山里民曾前朗質疑業者委外所做的評估、調查數字，甚至抨擊有些東西根本付之闕如、或避重就輕。例如：業者評估開採行為對溪流的衝擊，探討的只限於俗稱「SS」的水中懸浮固體，卻不聞問導電度、重金屬等。就連開採後的復育，也因帶入的客土造成紅火蟻危害，但這些都沒有人關心。

社區工作者葉日嘉提醒，新竹縣近年在只有一座新桃發電廠、橫山亞泥廠低密度運轉下，卻是全國酸雨最酸的地方。如果未來關西有宏關電廠、關西礦場又復採，那會是什麼模樣？

離聚落太近 業者指已退縮開發區

受託規劃的工程顧問公司表示，因應之前鄉親對於開發區邊界距離聚落太近的疑慮，礦場已從原來相距的一百公尺遠退縮到兩百九十公尺外，也採用更安全的爆破方式。且因礦場採掘後會形成內凹地形，採礦場周邊又設計有十五公尺以上的緩衝帶或隔離綠帶，對鄉親的生命財產有一定的保障。

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