〈北部〉苗市週末辦健行 金黃魯冰花海迎賓

2019-03-05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市農會為輔導在地茶產業，創造「貓裏紅」茶品牌已五年，最近廣植六公頃的魯冰花，農會九、十日將舉辦魯冰花季活動，九日安排健行、魯冰花田巡禮、摸彩等，目前黃色魯冰花綻放，後續藍、白及粉紅色系將點綴其間，吸引不少民眾賞花、拍照，將成為苗栗市的新亮點。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗縣過去為國內主要茶產區之一，惟因低價茶業沒落及人力老化，致廢耕的茶園約有二、三百公頃，近年來政府積極輔導及茶葉安全暨新品系茶飲，逐漸受消費者重視，促使縣內茶產業逐漸復甦。

苗栗市農會五年前開始輔導在地茶產業，成立貓裏紅茶示範茶園，打造出「貓裏紅」品牌，並打開市場通路，茶菁價格由每公斤十二至十五元提高至每公斤二十七至二十九元，茶園復耕面積也增至十六公頃，茶農收入顯著增加。

藍、白、粉紅色系 陸續綻放

謝錦明說，苗栗市農會為帶動苗栗茶產業，在國立聯合大學八甲校區大學池周邊種植六公頃的魯冰花，其中五公頃種植黃色花系，其他還有藍色、粉紅及白色系，目前一片黃色魯冰花海景致，美不勝收，花期約到三月底。

苗市農會結合行政院農委會水保局台中分局、苗栗縣政府及苗栗市公所等單位，將於九、十日在聯大大學池畔舉辦魯冰花季暨苗栗茶產業行銷推廣活動，苗栗縣副縣長鄧桂菊、水保局台中分局長簡俊發、苗栗市長邱鎮軍等人，昨齊聚八甲茶園大力行銷貓裏紅茶和盛開的魯冰花美景。

來回8公里 走完全程可摸彩

謝錦明表示，九日的健行活動當天上午九點在貓貍山籃球場集合後出發，單程四公里、來回八公里，除花海景致，還有節目表演，走完全程者可參加摸彩並有點心兌換券。

邱鎮軍指出，市公所也整合新英、南勢及部分新川里內的茶葉、酪農、餐廳等資源，加上舊山線鐵道功維敘隧道文化景點，以「茶薌鐵道」為主軸，規劃為「苗栗市貓裏休閒農業區」，面積近五百八十公頃。經向行政院農委會爭取設置成立休閒農業區，已修正送審，未來將成為苗栗市重要休憩園區。

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