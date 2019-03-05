〈北部〉電纜斷裂損民宅電器 台電判賠

2019-03-05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前年七月尼莎颱風來襲時，大溪區員林路三段發生高壓電纜線斷裂，造成洪姓住戶家中十多樣電器毀損，事後台電以天災為由拒絕賠償。洪姓住戶提告求償，認為當天風雨不大、附近也無樹木倒塌，高壓電纜線是因長年與樹枝摩擦而斷裂，桃園地院審理後判決台電須賠償六萬餘元維修費；對此，台電桃園區營業處表示將提出上訴，並會準備更充足的證據向法院說明。

洪姓住戶指出，前年七月廿九日尼莎颱風來襲時，住家附近的東崎幹一三七號高壓電纜線突然斷裂，並觸擊到住家外的電表箱，瞬間高壓電傳導至屋內電箱，導致住家十多樣電器毀損、損失達十幾萬元，但台電卻以天災為由拒賠。

洪姓住戶說，當天風雨根本不大，附近也無路樹倒塌，高壓電纜線斷裂是因長期與樹枝摩擦而斷裂，而非颱風釀災，且之前還曾報修過。

指颱風吹襲天災造成 台電將提上訴

台電則提出測站資料佐證，認為當天風勢確實很大，在強風不斷吹襲下，路樹樹枝持續摩擦高壓電纜線，才造成絕緣被破壞而燒斷。

法官審理認為，台電無法提出當天事發處附近有多處樹木倒塌、斷枝等證據，難認高壓電纜線斷裂與天災有直接關係，而高壓電纜線既然曾經報修，台電卻未強化防護措施，難認沒有過失。

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