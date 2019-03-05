〈北部〉市圖龜山分館演藝廳 午後民謠供聆賞

2019-03-05

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市立圖書館推出「午後民謠：多元音樂創作演出」，十六日起連續三個週六下午兩點在市圖龜山分館演藝廳，由表演者吳志寧、「貝克小姐」樂團、「David Chen」分別帶來精彩表演，透過吉他與歌聲讓民眾感受音樂的魅力。

16日起連續三個週六登場

十六日下午兩點的首場演出由吳志寧率先登場，他是鄉土詩人吳晟的兒子，將用誠摯的歌聲傳達對土地的關懷；第二場於廿三日下午兩點登場，雙人樂團「貝克小姐」將以輕柔的歌聲，讓音樂感染有相同感受的靈魂。

卅日下午兩點的第三場演出，由堅持發揚藍調音樂文化的泥灘地浪人樂團團長David Chen吟唱出老爵士與鄉村藍調的草根韻味，內容包括許多混搭台灣在地草根性與搖滾風格的獨特音樂。

文化局人員說，希望「午後民謠：多元音樂創作演出」系列表演，讓民眾親身感受音樂的渲染力，度過難忘的午後時光。欲參加者即起可上網http://www.typl.gov.tw/ct.asp?xItem=247636&ctNode=715&mp=1報名，或電洽：286-8868轉2023。

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