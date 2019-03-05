〈北部〉國民黨立委初選 10日公告時程

2019-03-05

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨在桃園市目前有二席區域立委，競選桃園市長失利的中壢區立委陳學聖、平鎮區立委呂玉玲都有意尋求連任，但都面臨黨內挑戰；國民黨市黨部已於二月底與這兩選區的相關人選協調，預計十日將公告黨內初選的領表和登記作業。

民進黨預計四月初辦理

同樣有不能輸的壓力，民進黨桃園市黨部預計四月初辦理黨內初選的領表和登記作業，主委張火爐認為去年底九合一大選，鄭文燦雖贏得連任，但民進黨議員席次仍大幅落後國民黨、選得並不理想，立委選情黨內尚無法樂觀看待，除了黨派經營，個人魅力將是勝選很大關鍵，民進黨在各選區會更謹慎、認真佈局。

中壢、平鎮藍軍 參選爆炸

國民黨方面，陳學聖參選市長失利後，國民黨不分區立委的前桃園縣長吳志揚已表態參選立委；而以第一高票連任的中壢區市議員魯明哲也將表態參選，吳、魯近日均已在中壢街頭掛上斗大的競選看板，互別苗頭；而平鎮、龍潭區的呂玉玲，同樣有黃敬平、舒翠玲兩名議員表態挑戰。

國民黨市黨部將先啟動中壢、平鎮區的立委黨內初選作業。而其他選區有意參選者也多，桃園區有市議員萬美玲、詹江村表態；蘆竹、龜山區有前立委陳根德、黃國園黨部主委于北辰表態參選；八德、大溪區有前市議員楊朝偉、中常委侯佳齡、前立委孫大千；楊梅區為同是中央委員的陳維德、徐慧伊（天成醫療體系董事長張育美的女兒）等人，也都有意投入。

民進黨下屆立委被點名選將，除了八德、大溪區持續與無黨的現任立委趙正宇合作；蘆竹、龜山區的鄭運鵬尋求連任；桃園區有現任立委鄭寶清、前市議員范綱祥；中壢區有市議員彭俊豪、綠黨王浩宇考慮參選；平鎮有現任不分區立委蔣絜安、市議員楊家俍；桃園農田水利會總幹事黃金德的兒子黃世杰另宣布在楊梅區挑戰現任陳賴素美。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/