〈北部〉良福雞競賽 八德三元宮８日登場

2019-03-05

〔記者周敏鴻／八德報導〕八德區三元宮七日及八日將舉辦「祈龜獻瑞慶豐吉」祈龜慶賀土地公生日並推展傳統民俗，除了有藝閣遶境、祭拜祈福、大龜分福、祈福晚會、米糕龜親子ＤＩＹ等豐富內容，還有「良福雞競賽」，歡迎信眾帶閹雞來比重量，冠軍將可贏得三千元禮券。

7日晚間藝閣遶境 為福德正神慶生

八日是農曆二月二日福德正神生日，三元宮提前於七日晚間六點，邀集信眾陪同搭載孫悟空、五路財神、觀音菩薩等神明的繽紛美麗藝閣車與蜈蚣陣等，遶行三元宮周邊祈求風調雨順，共同慶賀福德正神的生日。

「祈龜獻瑞慶豐吉」祈龜傳統推展活動的重頭戲，將從八日上午九點展開，除三元宮內有傳統祈福法會，也將敬獻重達九百五十台斤的米糕大龜祈求平安，另推出米糕龜親子ＤＩＹ趣味活動，邀請信眾扶老攜幼動手製作獨一無二的創意米糕龜。

沿襲民間風俗 推出閹雞比重送禮券

八日晚間六點半到九點，三元宮前廣場舉辦祈福晚會，邀請藝人吳俊宏、陳淑萍、唐儷、林良歡、大台風樂團等接力表演，要用精彩的歌舞，帶動信眾隨著音樂與歌聲整晚同樂。

三元宮人員說，逐漸流失的民間習俗「天神良福雞」閹雞比重，是台灣民間沿襲已久的傳統風俗，祭拜的閹雞愈大，代表信眾敬天愈有誠意。為了保存「天神良福雞」傳統，八日上午八點半到十點半，廟方推出「良福雞競賽」，以閹雞重量決定勝負，前三名可分別贏回三千、兩千、一千元禮券。

另外，參賽的閹雞秤重後，信眾須為閹雞進行造型裝扮，獲投票數最多者，另可贏得「人氣獎」並帶回兩千元禮券，三元宮提醒信眾可於七日晚間六點前預先報名，也能於八日上午九點半前現場報名參賽，洽詢電話：452-7196#9。

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