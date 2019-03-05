〈北部〉10年沒修補 台15線6月重鋪

2019-03-05

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府推動路平計畫，四年多來已完成超過兩百萬平方公尺的路平面積，但連接台六八線與台六一線的「台十五線」使用率高，卻十年來未曾整修，導致路面多處坑洞，市長林智堅日前到交通部爭取經費，終於成功協調公路總局針對台十五線竹港大橋到浸水橋路段進行刨除重鋪，預計重鋪六．六五公里，投入一億三百萬元經費，六月就會動工。

鋪面老舊 坑洞多

林智堅說，台十五線西濱公路連接台六八線與台六一線，是竹市居民通往南北縣市的重要聯外道路，除提供外縣市春節返鄉及連假出遊車潮使用，平日也有許多大型車輛行駛，但多年來未養護，鋪面老舊且多有坑洞，於是他向公路總局第一區養護工程處新竹工務段爭取經費改善，並成功協調針對竹市西濱路段進行道路重鋪。

林智堅說，市府推動「路平計畫」四年來，已編列十．二九億元，透過提升預算、修正自治條例及啟用路平主題網「三箭齊發」，改善路平總長度約十六萬公尺，總面積超過兩百萬平方公尺，讓竹市的道路逐漸平坦，也讓用路人更安心通行。

估10月底前完工

公路總局第一區養護工程處新竹工務段表示，此次道路改善範圍為台十五線竹港大橋到浸水橋路段（約七十二公里處到七十八．六五公里處），進行雙向路基路面改善工程，長度為六．六五公里，六月份施做，十月底前完成，施工期間會採夜間施工，減少對用路人的影響。

市府交通處表示，台十五線西濱公路是雙向六車道的卅米道路，是竹市主要聯外城際道路，雙向流量尖峰時段超過三千車次，車種組成包含大小各式車種，沿線計有十七處號誌化路口連結新竹市，除分散台一線車流，也是通往竹市南寮、北區及香山地區的主要道路；完工後，市民聯外道路除國道一號及三號，將再添一條安全平順的通行路線。

市府工務處也說，今年市府已再編列二．三億元持續推動路平專案，預計改善道路面積超過四十萬平方公尺，除進行主要道路重新刨鋪加封，也會把巷弄街道納入分期改善計畫，提升竹市的道路品質。

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