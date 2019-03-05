〈北部〉去年2對爸媽 生育補助各領13.5萬

2019-03-05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕少子化問題嚴重，為了搶救低迷的生育率，各縣市政府都祭出生育獎勵補助，其中以桃園市的生育津貼為全國最高。據市府社會局統計，對比二○一七年，去年領取補助的新生兒微幅減少約三％。

社會局長王安邦表示，提供生育津貼是希望協助年輕家庭減少負擔，但除了經濟因素，民眾對於生小孩還有多方面考量，生育津貼並非必要條件，對於生育率下降並不意外。

一舉三胞 每胎4.5萬

市府從二○一五年四月起開辦生育津貼，凡申請人及新生兒符合設籍規定，單胞胎每胎補助三萬元、雙胞胎每胎三萬五千元及三胞胎以上每胎發放四萬五千元，福利為全國之最。

據社會局統計，市府去年共補助二萬二一二六名新生兒，發出六億六七三九萬元，其中有三五二對雙胞胎，且有兩對新手父母一舉生下三胞胎，一次領到十三．五萬元補助；對比二○一七年補助二萬二七八九名新生兒，發出六億八七四四萬五千元，稍降六六三人，減少二．九九％。

廣設公托 鼓勵生育

王安邦說，少子化是社會趨勢，並非提供生育津貼就能解決，社會局除了提供生育津貼，育兒津貼也與中央擴大育兒津貼擇優領取，每月為三千元，另規劃「一區一親子館」、「一區一公托中心」政策，更努力朝向「一生活圈一親子館、一公托中心」方向努力，希望能從各方面的協助，鼓勵民眾生育。

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