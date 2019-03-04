〈北部〉有機青農祭怪招 綠籬「養」蟲保收成

2019-03-04

〔記者王錦義／花蓮報導〕四十五歲青年鄒仁方轉業返鄉務農，堅持友善土地、不使用化肥，希望讓下一代遠離農藥食品，近年透過政府輔導「硬式穴盤」生產，讓有機蔬菜有效生產，並在菜園外圍種青花菜當作「天然綠籬」，大方給菜蟲吃、並吸引鳥類來吃菜蟲，形成友善生態的種植方式。

產品攻入飯店、連鎖超商

青農鄒仁方接觸有機農業已十五年，當初為了小孩的健康，在毫無相關知識下，從當鋪業轉職務農，如今產品獲得台北花博農民市集肯定，還攻入五星級飯店及連鎖超商，他笑稱「感謝硬式穴盤設備，讓栽種變得一點都不難」，轉業過程獲得花蓮農改場、農糧署東區分署的協助，有機驗證面積近四公頃。

鄒仁方說，初期他用傳統人工方式耕種，品質良莠不齊且產量少，僅能自給自足，根本無法獲利，讓他沮喪不已，某次從日本節目中得知「硬式穴盤」設備，發現產品專利竟在台灣。從此，他常到農業改良場、農糧署及農會串門子，學習各種作物栽種技術、設備及銷售管道，目前最高紀錄每周供應各式有機蔬果達八百公斤。

外圍種蟲比較愛吃的菜

「天然綠籬」則是許多有機農友多年下來的經驗。鄒仁方說，他用比較的方式，蟲都有特別愛吃的青菜，例如他主要的菜園內種萵苣、十字科類的青菜，外圍就種蟲更愛吃的青花菜、高麗菜等等，讓蟲聚集在外圍，還種植果樹，累積多年經驗，歸納出在外圍搭配哪些菜，能聚集多數的蟲，然後鳥也知道到外圍找蟲吃，形成一個平衡的生態。

硬式穴盤栽種法效率高

鄒仁方說，「硬式穴盤」優點多，設備價格也只要傳統播種機的十分之一，認真學習，不用半年就能種出品質齊一的良好蔬果，生產效率也高，用最少的人力就能完成播種、育苗，吃有機農產除了家人健康因此改善，也成為供應花蓮縣國中小學童有機營養午餐有機蔬菜農之一，讓下一代吃的健康更是最大動力來源，希望持續推廣有機農業，讓更多人獲得健康。

農糧署東區分署長陳昌岑說，花蓮擁有潔淨的空氣、水源及土壤，給予有機農業有利的發展條件；去年六月「有機農業促進法」上路後，擴大各項補助措施，吸引不少青農返鄉，至一月底，花蓮有機驗證及友善耕作面積已達二千三百多公頃，佔全台二十‧六％，居各縣市之冠。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/