〈北部〉苑裡市場燒毀半年 攤商盼安置

2019-03-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一百一十年歷史的苑裡市場去年九月慘遭祝融，老建物付之一炬，八十四個攤商被迫遷移或歇業，許多人因憂心生計而身心受創，地方呼籲苗栗縣政府、苑裡鎮公所應予以災後心理支持、轉業等協助；苑裡百年老市場自救會也沉痛表示，災後半年來攤商惶惶無繼，要求公所盡速續約並提出暫時安置方案。

夜市空地當短期市場待協商

苑裡鎮長劉秋東回應，公所暫擬定於夜市空地作為短期市場空間，但需與地主協商；另，由於目前無明確建築標的物，因此無法立即辦理續約。但自救會認為公所態度消極，呼籲鎮長盡速提出安置辦法。

苗縣府社會處長范陽添則表示，已提醒公所通盤了解受災攤商迫切需求，若有特殊個案可轉介社會處，給予適當協助。

在地青年組織「苑裡掀海風」共同創辦人林秀芃指出，公所應針對市場規畫召開聽證會，與居民及攤商充分溝通，並期盼相關單位將苑裡市場列為古蹟，使營運與歷史記憶共榮共存；自救會長鄭暉煌也認為，公所應盡速辦理攤商安置，並說明現行進度及未來方向。

公所︰文資審議後才能規劃

劉秋東說，三月八日文資審議委員會認定是否為歷史建物後，公所才能有明確方向進行規劃，目前公所已撥八十萬將進行方案評估，近期會再召集攤商及居民共同討論可行方案。

苗縣府文化觀光局長林彥甫則認為，無論未來文資審議決議為何，仍希望能保存極具歷史意義的建築，未來作為庶民生活記憶的展示空間，另再打造市場建物供攤商繼續營運，使新舊得以並存。

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